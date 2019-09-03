Найдены пилоты потерпевшего крушение Су-25УБ

Местные жители наблюдали момент падения самолета и нашли пилотов. Об их состоянии информации пока нет.

Штурмовик, разбившийся в Ставропольском крае, неподалеку от аэродрома Буденновск, по информации «Интерфакса», был замечен местными жителями в поле, во время уборки подсолнечника. Позже они обнаружили летчиков. На месте аварии сейчас продолжают работать сотрудники поисково-спасательных служб.

Ранее сообщалось, что поисковый вертолет нашел место крушения. Летчиков, которым удалось катапультироваться продолжали искать. Однако подтвержденной информации о том, что видели их парашюты, не было.

Напомним, что GazetaSPb писала о крушении штурмовика Су-25УБ. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Самолет вылетел без боекомплекта, а место крушения было безлюдным, поэтому удалось избежать жертв и разрушений.