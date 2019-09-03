Найдены пилоты потерпевшего крушение Су-25УБ

Найдены пилоты потерпевшего крушение Су-25УБ
Самолет потерпел крушение возле села Чернолесское Ставропольского края. Фото: https://pixabay.com

Местные жители наблюдали момент падения самолета и нашли пилотов. Об их состоянии информации пока нет.

Штурмовик, разбившийся в Ставропольском крае, неподалеку от аэродрома Буденновск, по информации «Интерфакса», был замечен местными жителями в поле, во время уборки подсолнечника. Позже они обнаружили летчиков. На месте аварии сейчас продолжают работать сотрудники поисково-спасательных служб.

Ранее сообщалось, что поисковый вертолет нашел место крушения. Летчиков, которым удалось катапультироваться продолжали искать. Однако подтвержденной информации о том, что видели их парашюты, не было.

Напомним, что GazetaSPb писала о крушении штурмовика Су-25УБ. Авария произошла во время учебно-тренировочного полета. Самолет вылетел без боекомплекта, а место крушения было безлюдным, поэтому удалось избежать жертв и разрушений.

авиакатастрофа ставропольский край су-25УБ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Найдены пилоты потерпевшего крушение Су-25УБ
Из-за пожара в бассейне «Спартак» в Петербурге эвакуировали людей
Сбежавший основатель «Зеоры» бросил жену в России и открыл новое ...
Путин распорядился поддержать медработников жильем и льготами
В этот раз петербуржцы недовольны появлением Человека-паука в метро
В петербургском дельфинарии произошел пожар
Лоукостер Wizz Air запустит прямые рейсы из Петербурга в Лондон
Медведев назвал главную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов