Кингисеппская гостиница скрывала иностранцев от учета

На первый раз должностной лицо наказали штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Обо всем рассказали в УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что незарегистрированных мигрантов нашли в гостинице в Кингисеппе – многие из них не стояли на учете.

Работники не передавали информацию сотрудникам правоохранительных органов, что стало причиной для возбуждения административного дела. Должностное лицо оштрафовали на 40 тысяч рублей за размещение иностранцев без предоставления сведений о них.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербурженка приютила в квартире пять мигрантов из Узбекистана.

При этом петербурженка вовсе не собиралась делить площадь с мигрантами. Временная регистрация позволила иностранцам на законном основании находиться в России, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.