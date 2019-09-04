Ученые объяснили причины появления материнского инстинкта

Чтобы разобраться в вопросе, они наблюдали за мышами.

Исследование проводили американские ученые из университета штата Луизиана. Результаты были опубликованы изданием Plos One.

Ученых заинтересовало, что становится причиной для пробуждения материнского инстинкта не только у людей, но и у всех млекопитающих женского пола. Чтобы понять, в чем дело, они изучали работу мозга мышей – самцов и самок. Выяснилось, что у мышей-женщин есть группа клеток, которая активизируется при воздействии окситоцина – самцам это не свойственно. Эксперты считают, что открытие поможет им разработать препарат, способный бороться с послеродовой депрессией.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые заявили — женщины чувствуют боль интенсивнее мужчин. Им удалось доказать это после эксперимента, в котором участвовали представители обоих полов. Их заставляли испытывать одинаковое количество болезненных отношений.