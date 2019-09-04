Аналитики подсчитали, как быстро сдаются квартиры в Петербурге

Дольше всего сдается недвижимость в Кировском районе. Фото: https://pixabay.com/

Дольше всего сдается недвижимость в Кировском районе. Фото: https://pixabay.com/

В исследовании поучаствовали более 37 000 единиц вторичного жилья.

Однокомнатные квартиры сдаются, в среднем, за 22 дня. Далее по возрастающей: на сдачу двухкомнатной жилплощади уйдет 25 дней, трехкомнатной — 29. Такие результаты получили аналитики Яндекс.Недвижимости, используя статистику с августа 2018 по август 2019 года.

Быстрее всего сдаются однушки по разумной цене (25-30 000 рублей). Наибольшие сложности с поиском жильцов у владельцев трехкомнатных квартир: в среднем, на это уходит 37 дней при стоимости 55-60 000 рублей.

Самый высокий спрос на недвижимость в центральных районах города. Причем за ценой арендаторы не постоят: как сообщают эксперты, дорогую однушку на Петроградке можно сдать всего за 14 дней.

Наименее придирчивы жители Василеостровского района. На сдачу квартиры за 15-20 000 рублей потребуется, в среднем, неделя.

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