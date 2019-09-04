Речка Красненькая стала «радужной»

Речка Красненькая стала &#171;радужной&#187;
По данным Росприроднадзора, речку загрязняют сточные воды Автовской ТЭЦ-15. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Росприроднадзором возбуждено дело в отношении ТГК-1, ведущего производителя электрической и тепловой энергии в СЗФО. Компания подозревается в административном нарушении, а именно — загрязнении речки Красненькой.

Причиной для принятия Росприроднадзором соответствующих мер послужила информация комитета природопользования Санкт-Петербурга. Как стало известно, гидротехнические сооружения на Краснопутиловской улице являются предполагаемым источником нефтепродуктов, загрязняющих речку Красненькую.

Расположенная в историческом районе Автово протока покрылась радужными разводами. По факту административного правонарушения проводится исследование воды в Красненькой

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала, что Росприроднадзор вынес предупреждение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» после загрязнения Мурзинки.

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