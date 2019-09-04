Запашный в очередной раз лег под нож хирурга

Запашный в очередной раз лег под нож хирурга
Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике. Фото: @askoldzap/ Instagram

Дрессировщик Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике в Германии. Артист отмечает, что подобную операцию он перенес не в первый раз.

Как рассказал Запашный в своем Instagram-аккаунте, операция была срочной и совершенно не входила в его планы. «Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии», — пишет артист. Он подчеркнул, что эта операция стала уже пятой по счету, проведенной на его позвоночнике.

Также дрессировщик написал слова благодарности своим родным и близким за поддержку и беспокойство, а также медикам, которые «уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Розенбаум находится в реанимации после тяжелой операции.

Народный артист России, певец Александр Розенбаум находится в реанимации в одной из московский клиник. По данным СМИ, он восстанавливается после тяжелой операции.

аскольд запашный дрессировщик операция позвоночник шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Запашный в очередной раз лег под нож хирурга
Памфилова призвала поменять систему муниципальных выборов в Петербурге
Продолжается расследование уголовного дела о 12-летней девочке, ...
Петербург получит трансферт в почти 10 миллиардов на сады и школы
Памятник Иоганну Баху установят на Невском проспекте 14 сентября
В Приморском районе нашли «резиновую квартир» со 125 мигрантами
Дело о заказном убийстве 2012 года идет в суд Петербурга
В магазине на Рыбацком нашли алкоголь без лицензии на 180 тысяч