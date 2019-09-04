Запашный в очередной раз лег под нож хирурга

Дрессировщик Аскольд Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике в Германии. Артист отмечает, что подобную операцию он перенес не в первый раз.

Как рассказал Запашный в своем Instagram-аккаунте, операция была срочной и совершенно не входила в его планы. «Строишь-строишь их, а через 2 дня оказываешься в больничной койке в Германии», — пишет артист. Он подчеркнул, что эта операция стала уже пятой по счету, проведенной на его позвоночнике.

Также дрессировщик написал слова благодарности своим родным и близким за поддержку и беспокойство, а также медикам, которые «уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Розенбаум находится в реанимации после тяжелой операции.

Народный артист России, певец Александр Розенбаум находится в реанимации в одной из московский клиник. По данным СМИ, он восстанавливается после тяжелой операции.