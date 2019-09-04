Дмитрий Певцов признался, что считает Сталина великим

Дмитрий Певцов признался, что считает Сталина великим
По словам актера, именно при Сталине началось строительство советского государства. Фото: https://pixabay.com/

Актер исполнит роль «вождя народов» в новой постановке Марка Захарова по мотивам сочинений Владимира Сорокина.

Дмитрий Певцов прокомментировал свое отношение к руководителю Советского государства, чья роль отведена актеру в сценической фантазии Марка Захарова. По словам артиста, Иосиф Сталин — «один из величайших людей в истории России». Именно во время правления Сталина было создано могущественное государство.

По информации Комсомольской правды, спектакль, в котором Певцову отведена роль генсека, появится на сцене Ленкома уже в декабре. О его сюжете известно мало, только что персонаж Сталина — не главный. История расскажет о путешественниках во времени, попавших в кабинет вождя.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что уровень одобрения политики Сталина побил исторический рекорд.

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Дмитрий Певцов признался, что считает Сталина великим