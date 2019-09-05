Художники восстановят граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге

Художники восстановят граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге
Появится новый портрет поверх старого. Фото: Instagram/ myhoodisgood

Петербуржцы уже начали переживать из-за исчезновения местной достопримечательности, но зря.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем сообщили в своем Instagram художники объединения HoodGraff. Работа располагалась недалеко от станции метро «Площадь Александра Невского», но прошедшей ночью ее закрасили. Авторы поспешили успокоить людей – они уверяют, что решили нарисовать потрет популярного актера заново. В «сториз» ребята уже продемонстрировали процесс работы над новым граффити – как много времени им понадобиться, непонятно.

Напоминаем, что художники часто рисуют граффити с портретами известных личностей и их цитатами. Портер Сергея Бодрова появился в 2014 году.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что граффити в ответ на ужесточение получения финской визы россиянам. На одной из колонн здания консульства появилось граффити. На рисунке изображена очередь в десяток человек.

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