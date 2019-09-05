Петербурженки смогут обследовать грудь в передвижном кабинете

Рентгенодиагностический маммографический кабинет откроют на базе автомобиля КамАЗ для женщин старше 40 лет.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Новостью поделились «Невские новости». Проверить свое здоровье смогут жительницы Санкт-Петербурга в подвижной рентгенодиагностическом маммографическом кабинете. Он начнет работу уже в эту пятницу. Пройти обследование смогут женщины 40 лет, чтобы проверить, есть ли у них заболевания молочных желез. Результаты можно будет узнать в день обследования. Предполагается, что в кабинете проверят женщин на предприятиях, в учебных заведениях, в воинских частях, в сельской местности.

Напоминаем, что в мире ежегодно регистрируется более 1,3 миллиона случаев заболевания раком молочной железы, погибает от него около 500 тысяч женщин.

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