Петербурженки смогут обследовать грудь в передвижном кабинете

Петербурженки смогут обследовать грудь в передвижном кабинете
Женщины смогут пройти обследование. Фото: pixabay.com

Рентгенодиагностический маммографический кабинет откроют на базе автомобиля КамАЗ для женщин старше 40 лет.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Новостью поделились «Невские новости». Проверить свое здоровье смогут жительницы Санкт-Петербурга в подвижной рентгенодиагностическом маммографическом кабинете. Он начнет работу уже в эту пятницу. Пройти обследование смогут женщины 40 лет, чтобы проверить, есть ли у них заболевания молочных желез. Результаты можно будет узнать в день обследования. Предполагается, что в кабинете проверят женщин на предприятиях, в учебных заведениях, в воинских частях, в сельской местности.

Напоминаем, что в мире ежегодно регистрируется более 1,3 миллиона случаев заболевания раком молочной железы, погибает от него около 500 тысяч женщин.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что огласили главные факторы развития рака. Есть причины, по которым человек может заболеть. Среди них, как ни странно, ведение нездорового образа жизни.

кабинет рак
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заявление Собчак о Крыме вызвало бурную реакцию
В Британии восемь тысяч литров джина вылилось на дорогу
Канатоходец чуть не разбился при прохождении между башнями ...
Представители Бузовой отрицают ее намерение купить виллу на Бали
Пассажирка «Шевроле» погибла после столкновения с самосвалом на ...
Гинеколог предположил, что Ксения Собчак беременна
Петербурженки смогут обследовать грудь в передвижном кабинете
Facebook запустил сервис знакомств