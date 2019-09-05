Представители Бузовой отрицают ее намерение купить виллу на Бали

Представители Бузовой отрицают ее намерение купить виллу на Бали
Бузова не хочет покупать недвижимость. Фото: скриншот Instagram Ольги Бузовой

Есть мнение, что слухи было выгодно распространить агенту по недвижимости.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем рассказал Антон Богославский в интервью Teleprogramma.рrо. Представитель Ольги Бузовой опроверг новости о том, что певица якобы хочет купить шикарную виллу на Бали за 20 миллионов рублей. Он объяснил, откуда появились слухи – артистка приехала на остров с друзьями, которые как раз и намереваются стать обладателями недвижимости заграницей. Бузова же только помогала им разузнать о жилье как можно больше – то, что она хочет приобрести виллу, мог сообщить агент.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова ответила хейтерам на обвинения о злоупотреблении алкоголем. В свободное время Бузова плавает, загорает и веселиться. В некоторых «сторис» девушка якобы ходит, покачиваясь, а также то и дело светит бокалами. Подписчики решили, что певица злоупотребляем алкоголем и обвинили ее в пагубной привычке.

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