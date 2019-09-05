Женщина родила, несмотря на смерть мозга

Малышка появилась на свет спустя 56 дней после ухода собственной матери.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Об этом сообщает издание Gazeta Krakowska.

Медики первое время не могли понять, что происходило с беременной женщиной. Ей ставили различные диагнозы, делали операции, но состояние пациентки ухудшалось. Спустя несколько неудачных попыток спасти ей жизнь, врачи диагностировали смерть мозга. Тем не менее, они не опустили руки и продолжали бороться за не рождённого ребенка. Они сделали все, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма женщины – это позволило провести кесарево сечение.

«Роды» прошли успешно – девочка увидела мир еще в феврале текущего года. Она весила всего 1,3 килограмма, находилась в больнице до недавнего времени. Сейчас малышка находится с отцом и чувствует себя хорошо.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что женщина родила близнецов с разницей в два с половиной месяца. Редчайший медицинский феномен (и, что ещё реже — не приведший к трагедии) произошёл в Казахстане.