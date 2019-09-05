В московском штабе ФБК прошли обыски, есть задержанные

Полицейские отвезли в отделение восемь человек, с какой целью – непонятно.

Обо всем стало известно 5 сентября. Новостью делится ТАСС, ссылаясь на адвоката Татьяну Молоканову – она оказывает помощь задержанным. Она заявила, что в отделе полиции по Мещанскому району Москвы увезли восемь сотрудников штаба ФБК. Позже СМИ уточнили, что из помещения также вывезли оборудование. Пока что информацию никак не комментировали правоохранительные органы.

Сторонники Алексея Навального считают, что таким образом пытались помешать политику выйти в прямой эфир, который традиционно проходит по четвергам. Тем не менее, оппозиционер связался с подписчиками прямо из коридора.

Напоминаем, что в августе возбудили дело о легализации миллиарда рублей Фондом. СК сообщал о сотне задержанных.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жену одного из руководителей ФБК допросил и обыскал СК. Анна Бирюкова и ее муж Леонид Волков сейчас живут заграницей, она приехала в Санкт-Петербург по рабочим вопросам на несколько дней и была задержана.