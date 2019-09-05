Люди встретили одинокого лисенка в парке «Монрепо»

Зверек мог пострадать, потому что бегал по огороженной территории. Там делают ремонт.

Об этом стало известно 5 сентября. Обо всем рассказали сотрудники «Монрепо» в официальном сообществе парка. Они выложили снимок лисенка, а также прокомментировали увиденного. Люди говорят, что малыш бегал по зоне, закрытой на ремонт. Выглядит он со стороны здоровым, кажется, помощь ему не нужна. Работники парка отметили, что животное показалось до того, как в «Монрепо» пришли туристы и строители.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что центр “Велес” раскрыл рецепт каши для медведей. Для каши берется замороженная рыба — около 80-90 кг. Ее выкладывают из морозильника поздно вечером и кладут в котел для разморозки. Утром к уже оттаявшей рыбе доливают воды и доводят до кипения. После этого повар всыпает в котел крупу. Как только варево снова закипело, огонь выключают, и после этого котел остывает еще несколько часов.