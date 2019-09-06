Петербуржец сообщил о краже более 400 тыс. из Mercedes-Benz

В Невском районе Петербурга из автомобиля Mercedes-Benz украли сумку с крупной суммой денег, документами и ноутбуком.

С заявлением в отдел полиции обратился друг владельца иномарки. Не запертый автомобиль был припаркован на Мельничной улице. По словам приятеля, злоумышленнику не составило труда залезть в салон и красть сумку стоимостью в 4 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, стоимость ущерба составила более 400 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербуржец отдал мошеннику почти 90 тыс. рублей за «ценные» монеты. Обман мужчина просек не сразу, а спустя два месяца. Продавца-мошенника он встретил на территории Крестовского острова.