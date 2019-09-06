Гитарист Дэн Уорнер скончался сразу после концерта

В Штатах от сердечного приступа скончался обладатель «Грэмми» Дэн Уорнер, спустившись со сцены после концерта.

Согласно данным Billboard, музыкант отправился отыграть концерт в своем любимом баре Shenanigans в Лос-Анджелесе. Сердечный приступ случился с ним после окончания выступления, когда он рухнул замертво. Ему было 65 лет.

Дэн Уорнер был продюсером, автором песен и гитаристом. На протяжении своей карьеры он работал с такими звездами, как Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Селин Дион, Рики Мартин, Энрике Иглесиас и другими. За работу над альбомом испанского исполнителя Алехандро Санса его наградили музыкальной премией «Грэмми».

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге ушел из жизни сооснователь арт-центра «Пушкинская-10» Сергей Ковальский. «Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов».