Премии для молодых ученых в России увеличили до миллиона

Премии для молодых ученых в России увеличили до миллиона
Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Фото: pixabay.com

Премии для молодых ученых в области науки и техники увеличили на 500 тыс. рублей. Теперь, согласно распоряжению Правительства РФ, размер премий вырос до 1 млн рублей.

Такое постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, документ опубликовали на официальном сайте министерства сегодня, 7 сентября. Он вступит в законную силу с первого января следующего года.

Ранее ежегодные премии в данной области были учреждены при условии, что коллектив определенной работы не превысит пять участников.

Также в GazetaSPb сообщали о вручении премий имени Александра Невского. Правительстве Петербурга во второй раз вручало данные премии. В настоящем году были выбраны десять лауреатов.

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