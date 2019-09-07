Ольгу Бузову уличили в покупке дешевой лапши на Бали

Поклонники не дают прохода певице даже за границей, фотографируя ее в общественных местах.

Обо всем стало известно 7 сентября. Обо всем сообщает «СтарХит», ссылаясь на своих читателей, которые и застали Ольгу Бузову в одном из магазинов на Бали. Певица ходила между рядов, выбирая продукты, а с ней ходил какой-то молодой человек. Бузова положила в корзинку авокадо, небольшой арбуз, пару бутылок воды и печенья для перекуса. Очевидцев удивило то, что певица затем отправилась к полке с лапшой быстрого приготовления.

Довольно часто певица рассказывает, что старается придерживаться правильного питания. Единственная ее слабость, как она сама уверяет, это колбаса. С другой стороны, фигуре Ольги вряд ли что-то повредит – она постоянно двигается и танцует, так что одна порция лапши не страшна.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подписчики атаковали Бузову из-за отцовства Тарасова. Кто-то заявил, что пора думать о муже и детях, другие задевали певицу фразами вроде: «У кого-то малыши, а у кого-то все сумочки».