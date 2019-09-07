Вдова солиста группы Linkin Park решилась на замужество

Ее избранником стал пожарный. Семья Честера Беннингтона попросила не осуждать женщину.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем сообщает издание TMZ. Талинда Беннингтон встретила новую любовь – она готовится к свадьбе с пожарным. Как именно они познакомились – не уточняется. Родственники погибшего солиста группы Linkin Park в восторге от избранника бывшей невестки. Они уверены, что новый муж сделает Талинду и ее детей счастливыми. Семья Беннингтона просит не травить женщину за то, что она хочет стать женой вновь.

Совсем недавно сама Талинда написала в Instagram-аккаунте следующее: «Смерть родственной души не означает твою смерть».

Напоминаем, что музыкант погиб 2017 года. Ему был всего 41 год.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в сети появилась ранее неизвестная песня Честера Беннигтона из Linkin Park. Трек записан в 2017 году, незадолго до смерти Беннингтона. Сольная пластинка Мортона, в которую включена песня, выйдет 1 марта и носит название Anesthetic.