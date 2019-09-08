Вброс бюллетеней в Петербурге оказался фальшивкой

Вброс бюллетеней в Петербурге оказался фальшивкой
На видео якобы представлен избирательный участок №1808. Фото: YouTube

Фальшивое видео с вбросом бюллетеней на избирательном участке №1808 разоблачили эксперты.

Некий Mr Google выложил на своем YouTube-канале видео, на котором якобы запечатлен член комиссии избирательного участка, которая вбросила в урну для голосования бюллетени. Однако, видео нарушения, которое пытался распространить интернет-аноним, оказалось недействительным.

Так выглядит участок №1808 на сайте онлайн-трансляции. Фото: Видеотрансляция процедур голосования и подсчета голосов избирателей

На кадрах видно помещение, где проходит голосование. Также помещение избирательного участка на Торжковской улице доступно в онлайн-трансляции, проводящейся со всех участков голосования. Если сравнить кадры с обоих видео, становится очевидным, что на первом видео обстановка совершенно другая.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге проходят выборы в губернаторы Санкт-Петербурга, а также выборы депутатов муниципальных округов.

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Вброс бюллетеней в Петербурге оказался фальшивкой