Вброс бюллетеней в Петербурге оказался фальшивкой

Фальшивое видео с вбросом бюллетеней на избирательном участке №1808 разоблачили эксперты.

Некий Mr Google выложил на своем YouTube-канале видео, на котором якобы запечатлен член комиссии избирательного участка, которая вбросила в урну для голосования бюллетени. Однако, видео нарушения, которое пытался распространить интернет-аноним, оказалось недействительным.

На кадрах видно помещение, где проходит голосование. Также помещение избирательного участка на Торжковской улице доступно в онлайн-трансляции, проводящейся со всех участков голосования. Если сравнить кадры с обоих видео, становится очевидным, что на первом видео обстановка совершенно другая.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге проходят выборы в губернаторы Санкт-Петербурга, а также выборы депутатов муниципальных округов.