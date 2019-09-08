В Петербурге отдали свои голоса 250 тысяч человек

На данный момент проголосовали почти 250 тысяч человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

На данный момент проголосовали почти 250 тысяч человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

По обновленным данным, явка горожан на выборы губернатора Санкт-Петербурга по состоянию на 12:00 составила 6,61%.

Точная цифра проголосовавших к полудню — 249 тысяч 830 человек, в 3 раза больше количества проголосовавших на 10:00. Более 70 тысяч граждан подали заявку о надомном голосовании.

Ранее GazetaSPb сообщала, что по состоянию на 10:00 явка избирателей составляла 1,86%. Наивысшие результаты по количеству избирателей, сделавших свой выбор, показал Кронштадт.

Напоминаем, что сегодня, 8 сентября в Петербурге и Ленинградской области проводятся выборы губернатора Санкт-Петербурга, а также депутатов 110 муниципальных округов. Избирательные пункты открыты с 8:00 до 20:00, каждый желающий может обратиться в избирательный участок по месту регистрации. Также доступны пункты голосования в Москве, Ленинградской и Псковской областях.