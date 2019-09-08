В Волгограде после обхода участков умер кандидат в депутаты от КПРФ

Кандидат в Волгоградскую областную думу от партии КПРФ Вадим Чистяков умер в единый день голосования 8 сентября. Ему стало плохо во время объезда избирательных участков.

Чистяков утром в воскресенье выехал на объезд по избирательным участкам для того, чтобы проверить чистоту выборного процесса. На одном из УИК в Красноокябрьском районе у него заболело сердце, сообщает «Блокнот Волгограда» со ссылкой на другого кандидата Михаила Таранцова.

Была вызвана скорая, однако медики спасти кандидата не смогли. Мужчина скончался в присутствии бригады скорой помощи. Ему было 49 лет.

По сообщению волгоградских СМИ, плохо Чистякову стало в машине.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах РФ проходят выборы разного уровня. В том числе, выбирают губернаторов региона и депутатов Законодательных собраний.

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