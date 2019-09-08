Махмуда-Али Калиматова избрали новым главой Ингушетии

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуда-Али Калиматова. Прежде он временно исполнял обязанности руководителя республики.

Калиматова поддержали 27 депутатов из 31. Один из бюллетеней был признан недействительным, сообщает правительство Республики Ингушетия.

Церемония инаугурации пройдет 8 сентября.

Напомним, что в Ингушетии прямые выборы главы региона заменены процедурой избрания руководителя республики депутатами регионального парламента. Кандидатуры на пост главы вносит президент Россию по представлению политических партий.

Конкурентами Калиматова на выборах были председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Урусхан Евлоев и координатор регионального отделения ЛДПР Магомед Зурабов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на муниципальных выборах в Ленобласти проголосовали 95 тыс. человек. Явка к 12:00 составила 7,55%.