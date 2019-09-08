Игорь Крутой встретил девушку, на которой чуть не женился

Крутой встретился с первой любовью в 16 лет - тогда у него еще были волосы. Фото: Instagram

Крутой встретился с первой любовью в 16 лет - тогда у него еще были волосы. Фото: Instagram

Татьяна Рыбницкая лучше всех исполняла 2-ой концерт Рахманинова 49 лет назад.

Игорь Крутой встретился с девушкой, которую чуть не взял в жены. Татьяна Рыбницкая знала композитора, когда у него еще были волосы.

Крутой встретился с первой любовью спустя 49 лет в программе “Привет, Андрей!” Рыбницкая вспомнила, что у ее жениха были темные волосы, а еще Крутой все время смеялся.

Двое познакомились в музучилище: Рыбницкая якобы лучше всех исполняла второй концерт Рахманинова. Женщина рассказала, что она и Крутой даже приехали в ЗАГС, но в воскресенье он оказался закрыт.

Рыбницкая уехала в Канаду. Игорь Крутой сперва женился на Елене Крутой из Петербурга и прожил с ней с 1979 по 1995 год, а с 1995 года женат на Ольге Крутой. Сейчас композитору 65 лет, то есть он повстречал Татьяну в 16 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле.