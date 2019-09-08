Боевые вертолеты пролетели над Ленобластью, сверкая ракетами

Экипажи авиации ЗВО учились поддерживать десант с воздуха и прорываться через системы ПВО.

Десантники и экипажи боевых вертолетов провели учения в Ленобласти и под Псковом. Бригады авиации прорывались через системы ПВО при поддержке радиотехников.

Свыше 30 экипажей вертолетов Ка-52, Ми-35, Ми-28, Ми-8 и Ми-26 участвовали в учениях, сообщили GazetaSPb в ЗВО 8 сентября. Вертолеты должны были перелететь на оперативные аэродромы.

На полигоне Кирилловский вертолеты высадили десантников и поддержали их с воздуха ракетами. В Кингисеппе экипажи вертолетов отработали уничтожение учебных объектов. Кроме этого мотострелковую бригаду перебросили на площадку “Кислово” в Псковской области с использованием транспортных вертолетов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что военнослужащие ЗВО нашли тела красноармейцев в Витебской области.