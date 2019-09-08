Гаркуша посетил «Ночь выборов», где прочел стих

Гаркуша посетил &#171;Ночь выборов&#187;, где прочел стих
Олег Гаркуша прочитал свой стих. Фото: Мойка78

В конце мероприятия он попросил аплодисментов и ушел со сцены.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Мероприятие «Ночь выборов» проходит в Санкт-Петербурге вечером. Его посетил участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. В какой-то момент он зачитал стихотворение о голосе, который иногда не расслышать по различным причинам. В таком случае, уверен музыкант, нужно «смотреть на воду и ждать хорошую погоду». Зал разразился аплодисментами.

Напоминаем, что сегодня прошел Единый день голосования, в котором петербуржцы выбирали губернатора Санкт-Петербурга, а также муниципальных депутатов. Избирательные участки перестали работать в восемь часов вечера.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что кандидаты в мундепы попали в суд за самоагитацию на трубах. Решением Фрунзенского районного суда от участия в работе избирательного участка №2110 отстранен Сергея Туваева. Иски об отстранении также рассматривает Петроградский районный суд.

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