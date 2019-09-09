В Петербурге из договоров дольщиков убрали пункт, ущемляющий права

Прокуратура Курортного района Петербурга нашла нарушения в работе застройщика ООО «Норд Вест Девелопмент». При заключении договоров участия в долевом строительстве одного из ЖК компания внесла пункт, ущемляющий права дольщиков.

«В отсутствие законных оснований договорами предусматривалась обязанность участника долевого строительства уплачивать застройщику штраф в размере 100% от стоимости восстановительного ремонта квартиры или объекта», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

В документе также прописывалась необходимость получать у застройщика письменное согласие на уступку права требования неустойки или штрафа по договору.

Это, как отметили в ведомстве, ущемляет права потребителей. Застройщику было внесено требование об устранении нарушения.

Требования были выполнены. Договор приведен в соответствии с законодательством. Нарушения устранены.

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