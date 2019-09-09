Прокуратура намерена через суд лишить водительских прав 21 наркомана

21 водитель состоит на учете у нарколога. Фото: pixabay.com

21 водитель состоит на учете у нарколога. Фото: pixabay.com

Прокуратура Красносельского района выявила медицинские противопоказания к вождению у 21 автомобилиста. Ведомство намерено через суд лишить их прав.

Водители, как сообщает прокуратура Петербурга, состоят на учете у нарколога. Все они имеют или имели расстройства поведения, связанные с употреблением наркотиков и психотропов.

Наличие водительских прав у них противоречит законодательству о безопасности дорожного движения. Прокуратура намерена лишить 21 человека возможности управлять автомобилем в целях предотвращения возможных ДТП.

Административные исковые заявления направлены в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на севере Англии мужчину лишили водительских прав после аварии из-за паука. Автомобилист, сидя за рулем, пытался отбиться от назойливого членистоногого, потерял управления и врезался в столб. В результате аварии скончалась женщина-пешеход.