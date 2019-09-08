Мужчина лишился водительских прав после ДТП из-за паука

Он пытался отбиться от назойливого животного и попал в аварию.

Об этом стало известно сегодня, 8 сентября. Обо всем пишет издание Daily Mail. Все случилось на севере Англии – британец ехал по дороге, когда увидел паука. Он пытался его отогнать, из-за чего потерял контроль над управлением автомобиля. В этот момент мужчина выехал на тротуар и врезался в столб. Он, в свою очередь, упал на женщину, проходящую мимо. Она получила серьезные травмы, находилась две недели в больнице и скончалась.

Британец в суде признал свою вину – у него отняли право водить на протяжении трех лет, а также он должен будет в течение 12 месяцев провести на общественных работах.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Пироговской набережной образовался затор из-за ДТП. Ее участниками стали три машины, массовое ДТП стало причиной затора, но ночью вряд ли образуется большая пробка. На снимках видно, что несколько транспортных средств стоят в ожидании.