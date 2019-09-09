Петербург занял второе место по количеству красивых женщин

Аналитическое агентство «ТурСтат» провело исследование по количеству красивых женщин в городах России.
Почетное первое место отдано Москве. 23% опрошенных считают жительниц столицы самыми красивыми. Второе место получил Петербург с результатом 10%. 6% участников опроса считают наиболее прекрасным девушек, проживающих в Новосибирске и Ростове-на-Дону.
В десятку «красивых» городов вошли также Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самара. Замыкают топ Сочи и Краснодар.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Петербург занял второе место в рейтинге по индексу рынка труда со значением 92,3. При составлении списка специалисты учитывали уровень заработной платы, условия труда и занятость. Первое место получила столица с результатом 95,3. Третье — Московская область с показателем 81,3.