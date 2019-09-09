Представитель МИД дал комментарий о вывозе шпиона США из России

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что новость, появившаяся на телеканале CNN, не соответствует действительности.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что американские спецслужбы экстренно эвакуировали из Росси своего шпиона, якобы из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в официальную резиденцию президента США.
По информации «Коммерсанта», представитель МИДа в своем комментарии изданию назвал встречу Сергея Лаврова и Дональда Трампа «чистой воды паранойей».
В ЦРУ тоже отреагировали на заявление телеканала и объявили информацию недостоверной.
Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что петербургскую компанию объявили в создании вируса-шпиона. Шпионская вирусная программа маскируется под популярные приложения на Android. Эксперты канадской компании Lookout считают, что это дело рук петербургской компании, связанной с ГРУ.