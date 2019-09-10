Полицейский попал в ДТП около Московских ворот

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

У Московских ворот в Санкт-Петербурге случилась авария, участником которой стал полицейский автомобиль.

«Получился небольшой паровозик», — написал очевидец.

Машины выстроились друг за другом. На опубликованных кадрах видно, что наибольший ущерб дорожно-транспортное происшествие принесло служебному автомобилю, который и замыкает ряд. Всего в инциденте задействовано три автомобиля.

Обо всем сегодня, 10 сентября, рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате смертельного ДТП водитель отделался «условкой». В аварии погиб мотоциклист.