«Короля эрекции» обвинили в фальсификации БАДов

Основателя холдинга «РИА Панда» Игорь Воробей обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также в небезопасности и фальсификации его БАДов.

Против производителя БАД от импотенции «Аликапс» и «Сеалекс форте» Игоря Воробья возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — о производстве и хранении товаров, которые не отвечают требованиям безопасности; об уклонении от уплаты налогов, а также обороте фальсифицированных БАД, сообщает «Фонтанка.ру».

Согласно версии следствия, в составе «Аликапс» и «Сеалекс форте» содержался тадалафил, который не заявили при госрегистрации. Помимо продолжительной эрекции препарат мог вызвать головную боль, отек лица и обморок.

Оба БАДа запретили к продаже и отменили регистрацию.Фигурантами уголовного дела также стали бывшие гендиры производственной площадки «Аликапса» и «Сеалекса форте», Сергей Назаров и Аркадий Уткин.

Судебное слушание состоится 12 сентября.

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