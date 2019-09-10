В городской суд Петербурга поступило дело о заказных убийствах

Антон Иконников, в отношении которого возбуждено уголовное дело, обвиняется в организации заказного убийства двух лиц.

Веским аргументом для заказного убийства для Иконникова послужила личная неприязнь: с одной из жертв у него произошел конфликт на рынке, другая воспрепятствовала наркобизнесу.

По информации Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, до апреля 2018 года мужчина, чье убийство впоследствии заказал Иконников, попытался вмешаться в бизнес по продаже психотропных веществ.

Второй мужчина почти поплатился жизнью за то, что вступил с преступником в ссору на рынке на улице Фучика, 12. По имеющимся данным, покушение было неудачным и врачам удалось спасти его жизнь.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о жителе Тихвина, который получил 18 лет колонии за изнасилование и убийство тещи.