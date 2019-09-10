Талантливым педагогам допобразования выплатят премии по 100 тыс. рублей В Петербурге

Таким образом распорядился врио губернатора Беглов, он уже подписал соответствующее распоряжение.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем сообщили в администрации Северной столицы. Глава города Александр Беглов наградит лучших педагогов допобразованию. В конкурсе на получение премии участвовали 116 человек – 50 из них повезет. Согласно распоряжение, они получат по 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что награждают педагогов уже на протяжении восьми лет. К слову, врио губернатора обещал также поднять зарплаты завучам и подумать о доплатах для классных руководителей – они могут рассчитывать на пять тысяч рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что премии для молодых ученых в России увеличили до миллиона. Теперь, согласно распоряжению Правительства РФ, размер премий вырос до 1 млн рублей. Он вступит в законную силу с первого января следующего года.