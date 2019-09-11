Скорость подсчета голосов в Петербурге беспокоит ЦИК

Центральная избирательная комиссия выразила беспокойство из-за того, что более 70 протоколов итоговых результатов муниципальных выборов Петербурга не внесены в ГАС «Выборы».

Как отмечают в ЦИК, рекомендованная Горизбиркому неторопливость в проведении выборов не должна пониматься столь буквально, тем более, что заявление не касалось выборов в муниципалитет. По информации АБН, участники выборов имеют полное право обратиться в ИКМО, где их жалобы обязаны зарегистрировать, рассмотреть и удовлетворить.

Все ситуации заявителей будут взяты под особый контроль в ЦИК.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что журналистка Нина Стрижак осталась неовольна проведением муниципальных выборов в Петроградском районе. Кандидаты, по словам телеведущей, не особо занимались агитацией и ей пришлось искать всю информацию самостоятельно.