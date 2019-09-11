Более 134 тонн аргентинской рыбы не пустили в Петербург

Партия аргентинского хека весом более 134 тонн была задержана сотрудниками Россельхознадзора.

Причиной приостановки ввоза рыбы с Огненной Земли стало обнаруженное во время ветеринарного контроля нарушение со стороны аргентинцев. Как сообщает Мойка.78, предприятие, отвечающее за импорт хека, имеет аттестацию исключительно на ее хранение, но не транспортировку, что нарушает указание Россельхознадзора.

Административное нарушение зафиксировано сотрудниками ведомства в протоколе. Рыба останется в морском порту Петербурга до разъяснения обстоятельств со стороны аргентинской компании.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Россельхознадзор не пропустил 149 килограмм молочной продукции из Белоруссии. Причиной послужило то, что поставляемая продукция не имела сопроводительных ветеринарных документов и, будучи скоропортящейся, ввозилась без охлаждения.