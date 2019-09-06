Россельхознадзор не пропустил 149 кг молочной продукции из Белоруссии

Сотрудники Россельхознадзора не пропустили молочную продукцию из Белоруссии в Россию.

На российско-белорусской границе в деревне Долосцы задержали 149 кг «молочки». Продукция была следующих предприятий: ОАО «Молочный Мир», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», УПП «Полоцкий молочный комбинат».

Согласно информации ведомства, в результате проверки выяснилось, что продукция не имела ветеринарно-сопроводительные документы. Кроме того скоропортящиеся продукты провозились без охлаждения.

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