В Невском районе задержали велосипедного вора

В Невском районе Северной столицы сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже велосипеда.

Инцидент случился во вторник, 3 сентября, на улице Бабушкина. Не скрывая своих действий, злоумышленник сел на велосипед марки «Аист» и умчался в неизвестном направлении.

Как стало известно GazetaSPb, в краже изобличили местного жителя. Велосипед принадлежал курьеру.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Начато производство по статье 162 УК РФ.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что из автомобиля Mercedes-Benz украли более 400 тысяч рублей. О краже в отдел полиции сообщил друг владельца. Он также заявил, что машина была не заперта, из-за чего злоумышленнику не составило труда ограбить иномарку.