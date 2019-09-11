В лесах Выборгского района нашли краснокнижный гриб

Гриб ежевик коралловидный, внесенный в Красную книгу России, обнаружили в лесах Выборгского района Ленобласти.

Находкой поделилась местная жительница в соцсетях. Женщина рассказала, что встретила гриб недалеко от поселка Вещево. На этом же месте она видела ежевик прошлой осенью.

Фотографии гриба опубликовали в группе «Интересные события в Выборге» в соцсети «ВКонтакте».

«На мясо куры вкусом похож, если верно приготовить», — отметили местные жители в соцсетях.

Ежевик кораловидный относится к редким видам. Встречается в Восточной Сибири, на побережье озера Байкал, на Дальнем Востоке и в лесной зоне европейской части России. Растет гриб на пнях и валежных стволах лиственных деревьев — березы, бука, вяза, ольхи, дуба и т.д.

Ранее Gazeta.SPB рассказывала о грибных местах Ленобласти по версии доктора биологических наук профессора Санкт-Петербургского лесотехнического университета им. С.М. Кирова Анатолия Грязькина.