В Волхове женщина убила сожителя ножом

В Волхове женщина убила сожителя ножом
Преступницу заключили под стражу. Фото: https://pixabay.com/

Обвиняемая предстанет перед судом в городе Волхов. Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, лишила жизни своего сожителя ударом ножа.

Вечером 2 июня в городе Волхов, где проживала пара, между сожителями произошел конфликт. Мужчина первым решил его купировать, выйдя из квартиры на улицу, где завязал разговор с соседом. Однако разозленная женщина побежала за ним. Обвиняемая нанесла 56-летнему мужчине удар ножом в грудь, от чего пострадавший скончался на месте.

42-летней женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), как сообщается в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти. Также отмечается, что сожителя злоупотребляли спиртным и вели асоциальный образ жизни.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о задержанной на Кипре россиянке, которую обвиняют в убийстве с помощью галлюциногенного отвара.

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В Волхове женщина убила сожителя ножом