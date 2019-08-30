На Кипре за убийство галлюциногенным отваром задержали россиянку

Беременная 50-летняя гражданка России задержана на острове Кипр, ее подозревают в организации «обряда очищения», который предполагает употребление галлюциногенного отвара. Одна из участниц церемонии скончалась.

Правоохранители острова Кипр задержали 50-летнюю беременную россиянку, которая организовала платный «обряд очищения», во время которого участникам ритуала необходимо было употребить галлюциногенный отвар аяуаска. После употребления напитка в больницу попала 34-летняя латвийка, участница церемонии. Позже она скончалась. Об этом сообщает газета Philenews.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства смерти гражданки Латвии. По предварительной информации, смерть женщины могла произойти из-за того, что она смешала аяуаску с алкоголем.

Правоохранители подозревают в организации ритуала 50-летнюю россиянку. Ее арестовали в местной частной клинике, где она лежала на сохранении беременности. Ее арестовали на шесть дней.

Ранее GazetaSPb сообщала, что турецкий бассейн отправил в кому вторую россиянку.