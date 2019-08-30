Турецкий бассейн отправил в кому вторую россиянку

Студентка из Москвы плавала вместо со своей матерью и почувствовала себя дурно.

Студентку из Москвы переправили из Турции в Россию в состоянии комы. Девушка плавала в бассейне вместе с матерью и почувствовала недомогание.

Сейчас 19-летняя девушка лежит в реанимации, сообщает РЕН ТВ 30 августа. Это второй подобный случай за лето 2019 года: ранее 12-летнюю жительницу Санкт-Петербурга вытащили из бассейна в Бодруме. Руку девочки засосало в насос. Врачи около двух недель боролись за жизнь девочки, но спасти ее так и не удалось: россиянка умерла в Турции.

Генконсул России Олег Рогоза заявил в июне, что с начала 2019 года на курорте Анталья умерли “десятки россиян” — без конкретных цифр. Чаще всего речь идет о пожилых людях и тех, у кого из-за перемены климата проявились скрытые проблемы со здоровьем.

Ранее GazetaSPb сообщила, что турецких врачей обвинили в торговле органами погибшей девочки.