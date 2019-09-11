В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении ресторанной едой

Можно заявить о требовании возврата затрат на еду и лечение. Фото: pixabay.com

Можно заявить о требовании возврата затрат на еду и лечение. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать в случае отравления в ресторане.

В первую очередь стоит обратиться к врачу. Это необходимо для оказания помощи и сбора доказательств. В ведомстве отметили, что медзаключение нужно, чтобы доказать, что отравление произошло именно ресторанной едой.

Кроме того, посетитель должен сохранить чек, могут также понадобиться свидетели. После следует отправить претензию хозяину заведения, приложив копии чека и заключения из медучреждения. В письме можно заявить о требовании возврата затрат на еду, лечение, а также заработка в случае больничного.

Специалисты отмечают, что клиент также вправе обратиться в суд и Роспотребнадзор, если его требования не рассматриваются в добровольном порядке.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в одном из ресторанов Санкт-Петербурга произошел пожар.