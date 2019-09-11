23 километра теплосетей в Петербурге обрели хозяина

Переданные в ведение "Теплосети" участки находятся в Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском, Кировском и Московском районах города. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Переданные в ведение "Теплосети" участки находятся в Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском, Кировском и Московском районах города. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

«Теплосети Санкт-Петербурга» получили от «ТЭК» 23 км сетей, решение об окончательной передаче которых не могли принять на протяжении пяти лет.

Сложность проблемы состояла в отсутствии у компании необходимого четкого источника финансирования дополнительной аренды. Предполагается, что передача теплотруб позволит улучшить их обслуживание и ускорить ремонтные работы.

При создании АО «Теплосети Санкт-Петербурга» компания получила в управление трубы в разных районах города, что создавало определенные сложности как для частной организации, так и для ГУП «ТЭК СПб». Сейчас предприятие активно расширяет свои владения.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что новым генеральным директором АО «Теплосеть» занял Антон Свиридов. Это утвердил совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 10 сентября.