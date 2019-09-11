«Вконтакте» возобновил работу после очередного сбоя

Социальная сеть «ВКонтакте» снова дала сбой. В последний раз нарушения в работе были зафиксированы две недели назад. Спустя час сецсеть ожила.

Сегодня, 11 сентября, россияне пожаловались, что им не открываются фотографии в сообщениях. Петербург попал в число городов, где у пользователей начались проблемы с доступом к ресурсу.

Как сообщают на сайте downdetector, проблемы начались около 12 часов дня. Они касались всех версий сети.

Причина сбоя неизвестна.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что соцсеть хочет избавиться от счетчика лайков. В тестовом режиме была запущена функция скрытия счетчика лайков под публикациями.