МКБ подключился к сервису быстрых платежей

Московский кредитный банк (МКБ) с сегодняшнего дня готов оказывать клиентам – физическим лицам — услугу по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России.

Переводы посредством СБП осуществляются банком мгновенно между счетами физических лиц по номеру телефона, при этом клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в другие банки, также подключенные к СБП, и получать средства на свои счета, используя только номер мобильного телефона. Услугой можно воспользоваться бесплатно в «МКБ Онлайн» до конца года.

«Накануне МКБ успешно прошел тестовые испытания взаимодействия, подтвердив свою техническую готовность к работе с использованием СБП. Сейчас мы работаем над развитием функционала для того, чтобы реализовать услугу оплаты товаров и услуг через СБП»,

– прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.

«Мы стремимся предоставлять новые сервисы для наших клиентов и заинтересованы в улучшении качества платежных услуг в целом. Мы ожидаем, что услуга будет популярной: уже сейчас ежемесячный прирост количества переводов по номеру телефона в МКБ составляет 10%, а после присоединения к СПБ эта цифра должна вырасти до 25%. Также к концу года возрастет ежемесячное количество переводов – более чем в два раза»,

– прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.