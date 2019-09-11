В Ленобласти дополнительно обезопасят аварийные участки дорог

Речь идет о 20 аварийных участках на 13 трассах во Всеволожском, Волосовском и Ломоносовском районах. Фото: pixabay

Речь идет о 20 аварийных участках на 13 трассах во Всеволожском, Волосовском и Ломоносовском районах. Фото: pixabay

По заказу «Ленавтодора» в Ленобласти проведут работы по повышению безопасности 20 аварийных участков региональных трасс.

Согласно данным Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, дорожниками будут проводиться работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Речь идет о 20 аварийных участках на 13 трассах во Всеволожском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Так, в Кудрово установят знаки ограничения скорости, запрета обгона, шумовые полосы и несколько светофоров. В мкр-н Черная Речка в Сертолово появятся 700 сигнальных столбиков, автономное освещение пешеходного перехода, а также будет установлен запрет поворотов налево и обгон.

На участках трасс «Петербург – Морье», «Станция Магнитная – поселок имени Морозова» и «Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» появится ограничение скорости движения 40 км/ч, шумовые полосы и запрет на обгон.

На дорогах в поселке Скотное, Юкках, Кикерино, Малом Карлино и Русско-Высоцком появится ограничение движения до 40 км/ч и запрет на обгон. На трассе у Старой Ладоги введут ограничение скорости 60 км/ч и нанесут шумовую разметку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что две полосы движения перекрыли на КАД у развязки с Московским шоссе.