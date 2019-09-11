Петербуржцев второй раз за день эвакуируют из торгового комплекса

Петербуржцев второй раз за день эвакуируют из торгового комплекса
Один из сигналов оказался ложным. Фото: Мойка78Валентин_Егоршин

Сегодня днем, 11 сентября, эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Южный парк». Однако сигнал оказался ложным, эвакуация была остановлена.

Оказалось, что причиной происходящего стала неисправность вытяжки одного из заведений. Как сообщили в «Фонтанке», дым заполонил кухню, от чего сработали пожарные датчики. В результате прозвенела сигнализация.

Второй инцидент случился в бизнес-центре «Бестужевский двор» на Бестужевской улице, 10. Ранее в GazetaSPb сообщали, что там произошел пожар. Уже сигнал эвакуации был не ложным.

Очевидцы отметили, что ущерб от огня ощутимый. Причины возгорания и информация о пострадавших не сообщались.

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