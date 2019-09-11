Авиасообщение между Черногорией и Петербургом может стать круглогодичным

Авиасообщение между Черногорией и Петербургом может стать круглогодичным
С октября по май самолеты из Пулково в Черногорию не летают.

В летний туристический сезон в черногорском аэропорту Тиват ежедневно приземляется 13 самолетов из Москвы и Петербурга. Однако с октября по май рейсов из Пулково в Черногорию нет.

Сейчас представители туристической организации Херцег-Нови занимаются разработкой законопроекта о субсидировании круглогодичных перелетов из Пулково, сообщает «Петербургский дневник». Они собирают письма и обращения от туристических организаций в адрес властей республики.

Туристическая организация Петербурга заключила соглашение о сотрудничестве с туристической организацией Петербурга в прошлом году. На встрече также присутствовали представители Пулково. Если законопроект примут, то рейсы между Северной столицей и солнечной республикой будут осуществляться круглогодично.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербург станет участником федеральной программы по развитию туризма в России.

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Авиасообщение между Черногорией и Петербургом может стать круглогодичным
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