Авиасообщение между Черногорией и Петербургом может стать круглогодичным

С октября по май самолеты из Пулково в Черногорию не летают.

С октября по май самолеты из Пулково в Черногорию не летают.

В летний туристический сезон в черногорском аэропорту Тиват ежедневно приземляется 13 самолетов из Москвы и Петербурга. Однако с октября по май рейсов из Пулково в Черногорию нет.

Сейчас представители туристической организации Херцег-Нови занимаются разработкой законопроекта о субсидировании круглогодичных перелетов из Пулково, сообщает «Петербургский дневник». Они собирают письма и обращения от туристических организаций в адрес властей республики.

Туристическая организация Петербурга заключила соглашение о сотрудничестве с туристической организацией Петербурга в прошлом году. На встрече также присутствовали представители Пулково. Если законопроект примут, то рейсы между Северной столицей и солнечной республикой будут осуществляться круглогодично.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербург станет участником федеральной программы по развитию туризма в России.