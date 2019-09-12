Астрономы нашли воду за пределами Солнечной системы

Астрономы нашли воду за пределами Солнечной системы
Космический телескоп Хаббл. Фото: https://pixabay.com

Атмосфера планеты K2-18b, возможно, состоит из водяного пара. Данные об этом ученым удалось получить с помощью телескопа «Хаббл».

Несмотря на то, что планета находится вне Солнечной системы, её атмосфера более чем на половину состоит из водяного пара. Также на самой планете есть жидкая вода и приемлемая для развития жизни температура — то, есть все что нужно для постепенной эволюции. Об этом сообщает научный журнал Nature Astronomy.

Открытие небесного тела состоялось в 2015 году с помощью телескопа Kepler. Вес K2-18b в 8 раз больше веса Земли, а размер объекта в два раза превышает нашу планету. K2-18b входит в группу так называемых «суперземель», чья масса колеблется между массой Земли и Нептуна, самую распространенную в Галактике.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала

астрономия новости хаббл
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коммунальное жилье в Петербурге подорожало на 1,5%
Астрономы нашли воду за пределами Солнечной системы
Выставка русско-финских художников откроется в центре «Эрмитаж-Выборг»
Экс-главе Сахалинской области Хорошавину отменили продление срока
ДТП в Красногвардейском районе уничтожило Hyundai Solaris
Депутат МО «Новоизмайловское» угрожала расправой жительнице Петербурга
На народном сходе на улице Правды задержали девушку
Петербуржцев предупредили об усилении ветра